В оккупированном Крыму начались очередные военные учения РФ
|11:21 20.08.2019
|Крым
В оккупированном Крыму начались военные учения Российской Федерации.
Об этом информирует сайт Минобороны РФ, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
В ходе мероприятия отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и воинских частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове, - отмечается в сообщении.
К маневрам, которые стартовали 19-го августа, привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации Черноморского Флота РФ.
Напомним, 12 июля в Одессе завершились международные учения "Си Бриз-2019". В них были задействованы 24 корабля, 13 самолетов, 10 вертолетов вооруженных сил 19-ти государств. Во время многонациональных маневров корабли Черноморского флота РФ организовали блокаду морских портов черноморского побережья Украины.
После окончания "Си Бриз-2019" российские военные провели ряд морских стрельб на участке Черного моря западнее Южного берега Крыма. Таким образом они перекрыли прибрежную территорию от Севастополя до берегов Болгарии. Такие действия страны-агрессора украинские эксперты назвали "спокойной ползучей оккупацией Черного моря".
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