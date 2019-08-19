В оккупированном Крыму начались военные учения Российской Федерации.

Об этом информирует сайт Минобороны РФ, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

В ходе мероприятия отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и воинских частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове, - отмечается в сообщении.

К маневрам, которые стартовали 19-го августа, привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации Черноморского Флота РФ.

Напомним, 12 июля в Одессе завершились международные учения "Си Бриз-2019". В них были задействованы 24 корабля, 13 самолетов, 10 вертолетов вооруженных сил 19-ти государств. Во время многонациональных маневров корабли Черноморского флота РФ организовали блокаду морских портов черноморского побережья Украины.

После окончания "Си Бриз-2019" российские военные провели ряд морских стрельб на участке Черного моря западнее Южного берега Крыма. Таким образом они перекрыли прибрежную территорию от Севастополя до берегов Болгарии. Такие действия страны-агрессора украинские эксперты назвали "спокойной ползучей оккупацией Черного моря".