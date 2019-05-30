Киев потребует от Москвы $14 миллиардов компенсации за досрочный износ украинской ГТС

11:01 20.08.2019   Крым

Россия должа заплатить Украине $14 миллиардов за неподписание транзитного контракта на следующие 10 лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам Витренко, Украина в прошлом году «законно» потребовала от «Газпрома» повышения ставки за транзит и рассчитывала получить большие прибыли от нового десятилетнего контракта, который предусматривал бы значительные объёмы прокачки газа в Европу.

Однако отказ России продлевать контракт приведёт к тому, что «Нафтогаз» не досчитается больших сумм, а украинская ГТС будет простаивать и разрушаться. Поэтому, по мнению Витренко, «Газпром» должен компенсировать убытки в размере 14 миллиардов долларов.

«Диапазон суммы компенсации, которую мы требуем в новом арбитраже против «Газпрома», – 11-14 млрд долл. Основанием для этой компенсации является контракт на транзит, в рамках которого у нас есть право требовать пересмотра тарифа на транзит...

Соответственно, с весны 2018 года до окончания действия контракта мы имеем право на пересмотр на более высокий тариф», – рассуждает топ-менеджер «Нафтогаза» и добавляет, что Киев в праве требовать ускоренной амортизации за неиспользование «Газпромом» украинской ГТС.

«Почему амортизация ускоренная? Потому что мы будем использовать условную транзитную часть украинской ГТС не 15 лет, сколько ей осталось технически служить по нормативам, а только до конца 2019 года (срок окончания действующего контракта), потому что потом не будет транзита», – заявил Витренко.

По его словам, по этому новому иску уже назначены слушания в Стокгольме на весну 2021 года.

Напомним, сегодня Витренко уже подсчитал «богатую маржу» от всех арестованных и замороженных европейскими судами активов «Газпрома» в счёт исполнения прежнего иска Стокгольмского арбитража.

Ранее украинская компания выиграла спор в Швеции на 2,56 млрд, однако «Газпром» подал апелляцию и дело пока не завершено.

«Общая сумма, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны. Скажем так: она превышает $3 млрд...», – радостно сообщил исполнительный директор «Нафтогаза».

Напомним, ранее Россия уже предупредила Украину, что заключение транзитного контракта возможно только с одновременным подписанием договора о прямых закупках Киевом соответствующих объёмов российского газа и прекращения подачи исков в европейские суды.
 



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