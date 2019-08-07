"Врио губернатора" аннексированного Севастополя пригласил главу сирийской провинции Тартус посетить Крым
|10:21 20.08.2019
|Крым
Депутат Госдумы Дмитрий Саблин в понедельник встретился с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.
"Саблин передал губернатору Тартуса приглашение посетить Севастополь от врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламентария.
Там же напомнили, что в ходе предстоящего визита планируется согласовать план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве Тартуса с оккупированным Севастополем, подписанного по инициативе Саблина в январе этого года.
Губернатор Тартуса в свою очередь поблагодарил за приглашение, сказав, что будет рад знакомству с аннексированным Севастополем и его новым "главой". "Надеюсь, что наше соглашение будет преобразовано в ряд конкретных планов в разных сферах деятельности", - цитирует Сафуана Абу Саада пресс-служба.
Саблин признал, что "работа по воплощению в жизнь этого соглашения пробуксовывала, как и реализация многих других проектов в оккупированном Севастополе". "Мы начнем конкретную работу по экономическому взаимодействию наших городов-портов", - сказал депутат.
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