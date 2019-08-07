Депутат Госдумы Дмитрий Саблин в понедельник встретился с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.

"Саблин передал губернатору Тартуса приглашение посетить Севастополь от врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламентария.

Там же напомнили, что в ходе предстоящего визита планируется согласовать план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве Тартуса с оккупированным Севастополем, подписанного по инициативе Саблина в январе этого года.

Губернатор Тартуса в свою очередь поблагодарил за приглашение, сказав, что будет рад знакомству с аннексированным Севастополем и его новым "главой". "Надеюсь, что наше соглашение будет преобразовано в ряд конкретных планов в разных сферах деятельности", - цитирует Сафуана Абу Саада пресс-служба.

Саблин признал, что "работа по воплощению в жизнь этого соглашения пробуксовывала, как и реализация многих других проектов в оккупированном Севастополе". "Мы начнем конкретную работу по экономическому взаимодействию наших городов-портов", - сказал депутат.