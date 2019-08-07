Конкурс на строительство канализационных очистных сооружений (КОС) "Южные" в аннексированном Севастополе с начальной ценой контракта 6,721 млрд рублей не заинтересовал потенциальных подрядчиков и объявлен несостоявшимся.

"Электронный аукцион (. . .) признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки ", - отмечается в протоколе, размещенном в понедельник на сайте госзакупок, передает Интерфакс.

Конкурс объявляли 1 августа. До этого электронный аукцион проводили в июле текущего года, конкурс также никого не заинтересовал.

Заказчиком объекта является государственное казенное учреждение (ГКУ) Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства".

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года "власти" Севастополя и АО "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" (Санкт-Петербург) подписали контракт на строительство КОС "Южные" за 6,85 млрд рублей.

Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, однако, в феврале 2019 года стало известно, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей. Эти деньги оказались заблокированы на счетах подрядчика в ОФК банке, у кредитной организации отозвали лицензию в 2018 году.

Предполагаемый срок сдачи КОС в аннексированном Севастополе в итоге сдвинулся до 1 декабря 2022 года.

Канализационные очистные сооружения "Южные" рассчитаны на 135,5 тыс. кубометров воды в сутки.