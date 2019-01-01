Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
|10:41 20.08.2019
|Армения
Летевший из Москвы Boeing 737–800 авиакомпании-лоукостера «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак армянского города Гюмри.
На борту самолета находились 173 пассажира, пострадавших нет, сообщил Комитет гражданской авиации Армении, передает Коммерсантъ.
«Самолет задел взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ширак в Гюмри, в результате чего был поврежден хвост судна»,— говорится в сообщении комитета. Согласно информации электронного табло вылетов и прилетов, речь идет о рейсе DP855, вылетевшем из московского аэропорта Внуково и совершившем посадку в 21:04 по местному времени в Гюмри.
«Победа» пока не подтверждает факт жесткой посадки, но при этом не исключил касание хвостовой частью самолета взлетно-посадочной полосы. «Есть подозрение на касание хвостовой "пятой" полосы во время посадки. Делать выводы о жесткой посадке преждевременно»,— сказали в компании (цитата по «Интерфаксу»).
Позже в «Победе» заявили, что жесткой посадки не было.
По факту инцидента будет создана комиссия для определения причин происшедшего. Обратный рейс будет выполнен резервным самолетом авиакомпании «Победа».
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