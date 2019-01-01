США предупредили Грецию относительно иранского танкера

11:41 20.08.2019   Греция

Соединенные Штаты сообщили правительству Греции о своей «жесткой позиции» в отношении иранского танкера, который отправился в Грецию в понедельник после того, как был освобожден из-под стражи у Гибралтара.

По словам высокопоставленного сотрудника американского внешнеполитического ведомства, танкер планирует доставить нефть в Сирию, передает «Голос Америки»

Любое усилие по оказанию помощи танкеру может рассматриваться как оказание материальной поддержки организации, которую США считают террористической, добавил американский чиновник.

Корабль «Adrian Darya 1», ранее известный как «The Grace 1», покинул район Гибралтара поздно в воскресенье. Система отслеживания движения кораблей Refinitiv свидетельствует, что судно направляется в греческую Каламату, и должно прибыть в порт назначения в следующее воскресенье.

Представитель Госдепартамента отметил, что танкер помогает Корпусу исламской революционной гвардии, который Соединенные Штаты считают террористической организацией, транспортируя нефть в Сирию.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента отметил, что Соединенные Штаты заявили о своей «жесткой позиции» греческому правительству, а также всем портам Средиземноморья в отношении оказания любого содействия танкеру.



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