Навчальний похід ВМС ЗС України катери прибули до Болгарії

09:51 20.08.2019   Болгария

Навчальні катери «Сміла», «Нова Каховка» та «Чигирин» з курсантами на борту здійснили перехід з порту Гельджук до порту Варна Болгарія в рамках навчального походу ВМС ЗС України.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗС України, передає Український мілітарний портал.

Це вже другий пункт призначення цьогорічного курсантського катерного походу, де українські майбутні офіцери ознайомляться із навчальним процесом та матеріальною базою Військово-морської академії імені Ніколи Вапцарова.

Цьогорічний похід – вже другий похід у складі трьох навчальних катерів ВМС ЗС України та четвертий після 2014 року.

Головною метою походу є набуття курсантами морських навичок і практичної підготовки в морі, несення ходових вахт, відпрацювання багатьох інших обов’язків.

Катери «Сміла», «Нова Каховка» та «Чигирин» мають у складі екіпажів близько 50 курсантів ІІ-го й V-го курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також ІІ-го курсу Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія».



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