В январе-июле Бердянский порт сократил грузооборот на 19,8%
|09:31 20.08.2019
|Украина
Бердянский морской порт в январе-июле 2019 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8% — до 849,5 тыс. тонн.
Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.
Перевалка экспортных грузов снизилась на 20,1% — до 542,8 тыс. тонн. Переработка импортных грузов увеличилась в 2,5 раза — до 10,9 тыс. тонн. Перевалка каботажных грузов составила 0,2 тыс. тонн.
Перевалка сыпучих грузов сократилась на 9,5% — до 838,4 тыс. тонн. В частности, переработка зерна увеличилась на 59,9% — до 578 тыс. тонн. Перевалка строительных грузов снизилась в 2 раза — до 169 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов увеличилась на 22,7% — до 91,4 тыс. тонн.
Перевалка тарно-штучных грузов сократилась в 11,9 раза — до 11,1 тыс. тонн. В частности, переработка металлолома составила 0,1 тыс. тонн. Перевалка других тарно-штучных грузов выросла в 2,8 раза — до 11 тыс. тонн.
Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.
Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».
Бердянский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,4% — до 1,812 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 1,3% против 1,8% в 2017 году.
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