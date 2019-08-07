У Криму через “реконструкцію” закрили для відвідування “Ластівчине гніздо”
|09:11 20.08.2019
|Крым
Підконтрольне Росії керівництво закрило палац “Ластівчине гніздо” для відвідування у зв’язку з “реконструкцією”.
Про це повідомила прес-служба установи “Палац-замок “Ластівчине гніздо”, передає УНН із посиланням на проект Радіо Свобода Крим.Реалії.
“У зв’язку з передачею палацу-замку „Ластівчине гніздо“ замовнику від "міністерства культури Криму" під реконструкцію замок закритий для відвідування. Доступ на територію палацу-замку „Ластівчине гніздо“ і до будівлі палацу-замку „Ластівчине гніздо“ відкритий, вільний”, — йдеться в повідомленні.
У липні повідомлялося, що анексований Крим отримає близько 80 млн рублів з російського бюджету на підготовку проекту з реставрації палацу “Ластівчине гніздо”, що “перебуває в аварійному стані”.
У листопаді 2018 року російська Головдержекспертиза схвалила бюджет проекту реконструкції і реставрації палацу “Ластівчине гніздо”. На роботи в палаці планували витратити більше 100 млн рублів.
Як повідомляли на сайті російської Головдержекспертизи, заплановані роботи з “реставрації перемичок віконних і дверних прорізів, цокольної частини вхідної зони й вежі, верхніх поясів вежі, низки зубців вхідної зони першого поверху і тильної поверхні зубців всієї будівлі”.
Також передбачалося “архітектурно-художнє освітлення палацу і скелі, на якій він споруджений”.
Замок “Ластівчине гніздо” — візитна картка Південного узбережжя Криму. "Російська влада" Криму влітку 2017 року розпочала розкопки та інженерні геологічні роботи, які можуть загрожувати пам’ятнику.
У Міністерстві культури України 2015 року назвали незаконними дії нинішньої влади півострова щодо об’єктів культурної спадщини, що охороняються законами України та внесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
У звіті ЮНЕСКО за січень-червень 2017 року йдеться, що роботи, що проводяться на території замку “Ластівчине гніздо”, є незаконними.
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