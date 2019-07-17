Новий Кабмін має негайно взятися за вирішення проблем прав дітей в окупованому Криму - Кулеба

08:51 20.08.2019   Крым

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів робочі зустрічі з представником Президента в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем, заступником прокурора АР Крим Анатолієм Коцурою та прокурорами прокуратури Криму.

Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Під час зустрічей обговорювалися проблемні питання, пов’язані із захистом прав дітей. Зокрема, йшлося про отримання ними паспортів громадян України, перетин кордону дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які не мають опікуна/піклувальника, призначеного органами влади України, а також про представництво інтересів дітей, які проживають в АР Крим, в українських судах.

“На території Автономної Республіки Крим залишилося мешкати понад 450 тисяч наших дітей. Наразі низка процедурних питань щодо реалізації цими дітьми своїх конституційних прав не вирішена. На жаль, Міністерство соціальної політики, яке є центральним органом виконавчої влади і до компетенції якого належать питання прав дитини, ігнорує проблеми дітей, котрі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Вважаю, що з формуванням нового уряду нам необхідно невідкладно взятися за їхнє вирішення”, — повідомив Микола Кулеба.

Уповноважений з прав дитини ініціюватиме перед новим Кабміном створення робочої групи за участі представників Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Державної прикордонної служби, громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав осіб, які проживають в АР Крим, для комплексного вирішення питань дітей на тимчасово окупованих територіях.



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