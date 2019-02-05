У Сирії обстріляли турецький військовий конвой: щонайменше 3 загиблих

09:21 20.08.2019   Турция

Троє цивільних загинули, 12 постраждали при атаці на турецький військовий конвой в Ідлібі.

Про це в понеділок заявило Міністерство національної оборони Туреччини, інформує УНН.

“Було скоєно напад з повітря на наш конвой, що рухався на спостережний пункт номер дев’ять. Троє цивільних осіб загинули, 12 постраждали”, — йдеться в опублікованій на сайті відомства заяві. Відзначається, що ці особи “були в районі місцезнаходження конвою”.

Міністерство зазначило, що “автоколона була направлена в Ідліб до дев’ятого наглядового пункту 19 серпня о 05:30 (час збігається з київським)”. Метою цього перекидання “була підтримка безпеки на пункті, безпеки шляхів постачання, запобігання загибелі мирних жителів і зниження напруженості між протиборчими сторонами”.

Міноборони Туреччини окремо повідомило, що “заздалегідь сповістило Росію про перекидання”. “Ми різко засуджуємо цей напад, здійснений силами режиму (президента Сирії Башара Асада), який скоєно в порушення наших домовленостей і угод з Російською Федерацією. Ми залишаємо за собою суверенне право на оборону і чекаємо, що негайно буде вжито заходів, щоб уникнути повторення таких інцидентів”, — заявили у відомстві.



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