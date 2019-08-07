Український політв'язень Микола Карпюк "вибув" з російської в'язниці "Володимирський централ". Так його адвокату Олексію Баранівському пояснили при повторному поверненні посилки.

Про це повідомив адвокат на своїй сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

Він пояснив, що 29 липня Карпюку не видали посилку від Барановського - нібито через перевагу. Вагу посилки зменшили - з 27 до 19 кг. Проте 19 серпня вона знову повернулася у зв'язку з тим, що "адресат вибув".

Адвокат вважає, що Карпюк міг "вибути" з тієї ж причини, що і політв'язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

"Можна було б подумати, що Балуха просто переводять до іншої колонії, але річ у тому, що наприкінці минулого тижня з Володимирського централу зник мій підзахисний Микола Карпюк", - заявив захисник.

Також він додав, що "посилка, що була відправлена йому минулого тижня, повернулася мені назад з позначкою "адресат відсутній", а це означає що їх обох забрали з "насиджених місць" приблизно в один час, і це викликає стриманий оптимізм".

На думку Баранівського, найближчим часом з Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні.

Як повідомлялося, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у вбивстві російських військових в Грозному в 1994-1995 роках.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і в кінці 1994 - на початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечують всі обвинувачення. У той же час сторона обвинувачення не надала жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися у Чечні в цей період.

Всього в Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.