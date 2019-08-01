Укртрансгаз і Молдовагаз готують новий маршрут імпорту газу з Румунії

08:31 20.08.2019   Россия

19 серпня 2019 року, м. Київ – Укртрансгаз і Молдовагаз, спільно з операторами ГТС інших країн, узгодили необхідні технічні рішення для створення нових імпортних потужностей на базі системи Трансбалканських трубопроводів по напрямку «південь-північ» (реверс по трубопроводу Транзит-1). Основною метою співпраці є диверсифікація маршрутів поставок газу до України в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/2020.

Очікується, що вже 1 січня 2020 року буде створена постійна потужність для імпорту з Румунії обсягом 1,5 млрд кубометрів газу на рік, незалежно від обсягів транзиту російського газу територією України. Транспортування блакитного палива від точки Ісакча-1- Орловка відбуватиметься магістральними газопроводами «Роздільна – Ізмаїл» та «Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Ізмаїл», передає  "Укртрансгаз"

Фахівці Укртрансгазу і Молдовагазу погодили модернізацію прикордонних газовимірювальних станцій ГВС «Гребеники» (Україна) та ГВС «Каушани» (Молдова) для роботи в реверсному режимі. Українська сторона планує побудувати додаткові обвідні лінії газопроводів, встановити нові технологічні перемички з монтажем трьох шарових кранів та завершити реконструкцію ГВС «Гребеники» до кінця 2019 року.

Для України і Молдови цей проект має стратегічне значення, адже диверсифікувавши шляхи постачання газу, обидні держави підвищать надійність та безперебійність забезпечення блакитним паливом своїх споживачів.

Нагадаємо, що в травні 2018 року Укртрансгаз успішно провів оцінку попиту на вхідні потужності в Україну з Румунії та підтвердив економічну доцільність створення таких потужностей на Трансбалканському маршруті.

 



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