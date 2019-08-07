У Криму замість собору ПЦУ побудують Римо-католицький храм
|08:21 20.08.2019
|Крым
У Сімферополі землю, виділену під будівництво собору нинішньої Православної церкви України, передали Римсько-католицькій церкві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".
Земельна ділянка 0,5 га на вулиці Київській був виділений ПЦУ сімферопольською міською радою в 2012-2013 році. За словами архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента, після анексії Криму Росією в 2014 році він намагався переоформити землю згідно російському законодавству, однак йому відмовили.
"На мої запити місто дав відповідь, що вони не скажуть, кому саме вони віддали цю земельну ділянку, так як це суперечить російському законодавству. А я повинен довести, що ця земельна ділянка належить мені", - заявив архієпископ Климент.
Також повідомляється, що на ділянці землі на вулиці Київській Католицька церква в Криму планує збудувати кафедральний собор.
Нагадаємо, що в Криму розграбували майно собору ПЦУ. За словами архієпископа Климента майно кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги української ПЦУ в Сімферополі після рішення суду про передачу у користування російського Мінмайна Криму пограбували і розламали.
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