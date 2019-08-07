Херсонський апеляційний суд 19 серпня задовольнив апеляцію прокуратури АРК і наклав арешт на судно «Мрія», яке підозрюють у постачанні палива для підрозділів Чернорноморского флоту Росії в анексований Севастополь.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АРК у своєму Telegram-каналі, передає Радіо Свобода.

«Сьогодні Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим на визначення Херсонського міського суду про відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт судна «Мрія». Визначення Херсонського міського суду скасовано, на судно накладено арешт», – йдеться в повідомленні.

Раніше Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання СБУ та прокуратури АР Крим в арешті судна «Мрія». Після цього, за даними сайту MarineTraffic, у середині серпня судно залишило порт у Херсоні, взявши курс на Одесу, а потім вийшло в нейтральні води Чорного моря. Зараз корабель стоїть неподалік від Одеси в межах українських територіальних вод.

10 серпня прокуратура АРК провела обшук в Херсоні на судні «Мрія». У відомстві стверджують, що в червні 2015 року це ж судно, але під назвою «Вілга», постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Росії в Севастополь.

У реєстрах міжнародного судноплавства згадується танкер з колишньою назвою «Вілга», який зараз називається «Мрія» і нещодавно був перереєстрований під прапором України.

Після анексії Росією українського Криму в 2014 році уряд України оголосив усі кримські порти закритими, вхід в них будь-якого судна є порушенням не тільки законодавства України, а й міжнародних норм судноплавства.