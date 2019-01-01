Одеських антимайданівців відпустили під заставу

08:01 20.08.2019   Украина

Підозрюваних в сепаратизмі та антидержавницькій діяльності Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова відпустили під заставу 19 серпня. 

Цю інформацію підтвердив Радіо Свобода народний депутат Микола Скорик.

«Я не вносив свої гроші, але я допоміг родині знайти людей, які знайшли гроші», – зазначив він в коментарі Радіо Свобода.

Відпустити під заставу колишніх антимайданівців дозволили 16 серпня – відповідне рішення ухвалила суддя Центрального районного суду Миколаєва Катерина Лагода. Вона в тому числі послалася на рішення Конституційного суду стосовно того, що утримання в СІЗО не є єдиною формою запобіжного заходу для підозрюваних в терористичній діяльності.

Арешт із можливістю внесення застави в розмірі 80 неоподаткованих мінімумів кожному (близько 153 тисяч гривень) Мефьодову і Долженкову призначили до 12 жовтня 2019 року. Раніше вони утримувались в слідчому ізоляторі без можливості внесення застави.

16 серпня суд також відхилив клопотання народного депутата Миколи Скорика, який на минулому судовому засіданні просив віддати йому на поруки Сергія Долженкова. В той же день родичка одного з обвинувачених писала в соціальних мережах, що просить не вносити заставу з міркувань безпеки.

На засідання суду 16 серпня приїжджало до двох десятків одеських активістів, які раніше відвідували судові засідання по справах 2 травня в Одесі. І Долженков, і Мефьодов були затримані ще в травні 2014 року як підозрювані у справі по організації масових заворушень 2 травня 2014 року. Обидва, за версією обвинувачення, були в рядах проросійських активістів. Зокрема, Долженков керував групою «антимайданівців», які йшли маршем зі свого табору до місця збору проукраїнських активістів.

У вересні 2017 року обидва були виправдані колегією суддів Чорноморського міського суду, але в той же час затримані за новими обвинуваченнями.

У новому кримінальному провадженні Долженков і Мефьодов, який є російським громадянином, підозрюються за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність України), статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 294 (підготовка до масових заворушень) Кримінального кодексу України. Йдеться вже не про одеські події, а про автопробіг антимайданівців в Миколаєві, який відбувся в лютому 2014 року.

Слідство по усіх «справах 2 травня» в Одесі досі триває. На п’яту річницю цих подій слідству та судовим засіданням свій звіт присвятила Моніторингова місія ООН з прав людини.



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