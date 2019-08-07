Об этом шла речь на заседании научно-технического совета «госкоимтета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым».

Повестка дня – «использование части поверхностного стока рек полуострова для восполнения запасов подземных вод», сообщает пресс-служба «госкомводхоза», передает Флот 2017.

Научно-технический совет рассмотрел предложение ООО «Энергосталпроект» по увеличению запасов подземных вод. На языке гидротехнических терминов это звучит так: «перевод части поверхностного стока рек в палеорусла, с использованием их в качестве природных водоводов для восполнения запасов подземных вод, в контурах существующих и реконструируемых водозаборов».

Естественно научно-технический совет рекомендовал ноу-хау по переброске стока рек Кача, Альма, Бельбек в Межгорное водохранилище для покрытия дефицита по обеспечению водой Симферополя, Севастополя и Симферопольского района.

Выражаясь общепонятным языком – речь идет об изменении стока трех рек Альмы, Качи и Бельбека, планируется, что сток этих рек будет направлен в Межгорное водохранилище.

Экологические последствия такого масштабного вмешательства в водоснабжение экосистемы региона оккупантами не освещаются.