Оккупанты собираются повернуть вспять три крымские реки – Кача, Альма, Бельбек
|07:55 20.08.2019
|Крым
Об этом шла речь на заседании научно-технического совета «госкоимтета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым».
Повестка дня – «использование части поверхностного стока рек полуострова для восполнения запасов подземных вод», сообщает пресс-служба «госкомводхоза», передает Флот 2017.
Научно-технический совет рассмотрел предложение ООО «Энергосталпроект» по увеличению запасов подземных вод. На языке гидротехнических терминов это звучит так: «перевод части поверхностного стока рек в палеорусла, с использованием их в качестве природных водоводов для восполнения запасов подземных вод, в контурах существующих и реконструируемых водозаборов».
Естественно научно-технический совет рекомендовал ноу-хау по переброске стока рек Кача, Альма, Бельбек в Межгорное водохранилище для покрытия дефицита по обеспечению водой Симферополя, Севастополя и Симферопольского района.
Выражаясь общепонятным языком – речь идет об изменении стока трех рек Альмы, Качи и Бельбека, планируется, что сток этих рек будет направлен в Межгорное водохранилище.
Экологические последствия такого масштабного вмешательства в водоснабжение экосистемы региона оккупантами не освещаются.
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