В греческий порт прибыла роскошная яхта шейх Катара / Фото

21:10 19.08.2019   Греция

В эти выходные на Керкире была замечена роскошная яхта Al Mirqab, принадлежащая шейху Катара Хамаду бин Халифа Аль Тани.

Великолепная яхта длиной 133 м была построена в 2008 году в Германии и является одним из самых дорогих судов в мире, его стоимость составляет 300 миллионов евро, пишут Русские Афины.

Поэтому в полдень в воскресенье, 18 августа, постояльцы отеля Domes Miramare в Мораитика не поверили своим глазам, когда увидели человека, достигающего берега на лодке, в сопровождении усиленной охраны. Это был ни кто иной, как родственник эмира - бывший премьер-министр и настоящий министр иностранных дел Катара - Хамад бен Джасем бен Джабер Аль Тани собственной персоной.

Член королевской семьи соизволил отобедать в ресторане отеля на набережной, под охраной 15 телохранителей. Затем VIP персона снова удалилась на свою роскошную яхту.

Согласно информации от iefimerida.gr, обед состоял из мясных блюд, главным образом, баранины, и некоторых греческих блюд. Шейх по словам папарацци пребывает "в отличной физической форме".

Al Mirqab - одна из крупнейших моторных яхт, когда-либо построенных. Яхта принадлежит бывшему премьер-министру Катара и министру иностранных дел Хамаду бен Джассиму бен Джаберу Аль Тани. Яхта была построена на верфи Peters Schiffbau Wewelsfleth в Германии. Архитектором яхты был Тим Хейвуд, в то время как дизайн интерьера был сделан Andrew Winch Designs. Во время строительства яхта была известна как Project May.

Аль Mirqab была закончена в 2008 году яхта имеет длину 133 метров и луч 18 метров. Летний дедвейт яхты составляет 1440 DWT, а валовая вместимость - 9 518 GT. Она построена из стали и может развивать скорость 18,7 узла с максимальной скоростью 20,3 узла. Яхта расположена в течение большей части года в прибрежном районе Фалиро в Афинах, Греция.

Яхта может разместить 24 гостя в 10 гостевых апартаментах с двумя VIP-люксами для владельца яхты. Люксы большие; каждый со своей ванной комнатой, гостиной и спальней с двуспальной кроватью. Экипаж яхты 55 человек.

Некоторые из удобств на борту включают в себя: кинотеатр, открытые бары, внутренний бассейн и джакузи на улице, места для принятия солнечных ванн и вертолетную площадку.

Аль Миркаб часто плавает в греческих морях, поскольку его владелец поклоняется греческим островам. Он считается одним из «чудес» судостроения и характеризуется арабской непрозрачностью каждого квадратного сантиметра. Мраморные полы покрыты некоторыми высококачественными персидскими коврами, в то время как картины Ван Гога и Пикассо украшают стены плавучего фешенебельного "семейного отеля".

Фото с сайта Новые Афины



Ще на цю тему:

10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
10:45 22.12.2017
В Греции подписали соглашение о продаже порта Салоники
18:02 22.09.2017
В порту Пирей к 2018 году будет построен новый плавучий судоремонтный док
00:40 01.09.2017
Греческий министр судоходства предлагает дьюти-фри порт для круизных туристов
14:16 06.10.2016
Порт Пирей увеличил круизный терминал
08:50 01.06.2016
Рабочие греческих портов Пирей и Салоники протестуют в Афинах против приватизации
11:04 22.04.2016
Корабли транспортных компаний избегают порт Салоники и перенаправляются в Болгарию и Албанию
08:12 21.04.2016
Пирей вошел в десятку крупнейших контейнерных портов Европы в 2015 году
19:24 11.04.2016
Крупнейший порт Греции продан китайской компании
11:52 21.01.2016
COSCO предложила Греции $402 млн за 67% пакет акций порта Пирей
10:41 09.12.2015
Подозрительный груз украинских орехов задержан в греческом порту Пирей
10:29 28.05.2015
Пирей сегодня объявляют морской столицей Европы
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
15:00 19.08.2019
Армения стала самым популярным зарубежным направлением среди россиян этим летом
14:41 16.08.2019
Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейх Катара / Фото
15:41 16.08.2019
Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:20 19.08.2019
МЗС Грузії висловило протест РФ через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією
17:41 16.08.2019
Грузія: окупанти посунули кордон на близько 100 метрів
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
10:40 19.08.2019
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
16:41 16.08.2019
Додон схвалив повернення Молдови до пропорційної системи виборів
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 19.08.2019
Россия начала строительство новой военной базы в Сирии / Фото
20:50 19.08.2019
Экипаж задержанного в Ростове-на-Дону теплохода "Vostok" получил зарплату
20:30 19.08.2019
Подозреваемая в отмывании миллионов евро российская фирма начала распродажу недвижимости в Финляндии
19:40 19.08.2019
ЮВО: Войска химзащиты проведут учение по ликвидации последствий ЧС
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
12:40 19.08.2019
Российский ракетный крейсер с сопровождением войдет в Средиземное море
08:30 19.08.2019
Аномальна злива у Стамбулі: затоплений Гранд-базар евакуювали / Відео
20:41 16.08.2019
У Туреччині сів на мілину екскурсійний катер, пасажирів евакуювали
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 19.08.2019
Washington Examiner: Россия утроила численность своих войск в аннексированном Крыму
20:10 19.08.2019
Администрация портов выдвинула выдвинула 5 требований к Кабмину Украины
20:00 19.08.2019
Счетная палата РФ заявила о провале исполнения ФЦП оккупированных Крыма и Севастополя
19:50 19.08.2019
За 7 месяцев 2019 года перевалка контейнеров в морских портах увеличилась на 20%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд