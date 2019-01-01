В эти выходные на Керкире была замечена роскошная яхта Al Mirqab, принадлежащая шейху Катара Хамаду бин Халифа Аль Тани.

Великолепная яхта длиной 133 м была построена в 2008 году в Германии и является одним из самых дорогих судов в мире, его стоимость составляет 300 миллионов евро, пишут Русские Афины.

Поэтому в полдень в воскресенье, 18 августа, постояльцы отеля Domes Miramare в Мораитика не поверили своим глазам, когда увидели человека, достигающего берега на лодке, в сопровождении усиленной охраны. Это был ни кто иной, как родственник эмира - бывший премьер-министр и настоящий министр иностранных дел Катара - Хамад бен Джасем бен Джабер Аль Тани собственной персоной.

Член королевской семьи соизволил отобедать в ресторане отеля на набережной, под охраной 15 телохранителей. Затем VIP персона снова удалилась на свою роскошную яхту.

Согласно информации от iefimerida.gr, обед состоял из мясных блюд, главным образом, баранины, и некоторых греческих блюд. Шейх по словам папарацци пребывает "в отличной физической форме".

Al Mirqab - одна из крупнейших моторных яхт, когда-либо построенных. Яхта принадлежит бывшему премьер-министру Катара и министру иностранных дел Хамаду бен Джассиму бен Джаберу Аль Тани. Яхта была построена на верфи Peters Schiffbau Wewelsfleth в Германии. Архитектором яхты был Тим Хейвуд, в то время как дизайн интерьера был сделан Andrew Winch Designs. Во время строительства яхта была известна как Project May.

Аль Mirqab была закончена в 2008 году яхта имеет длину 133 метров и луч 18 метров. Летний дедвейт яхты составляет 1440 DWT, а валовая вместимость - 9 518 GT. Она построена из стали и может развивать скорость 18,7 узла с максимальной скоростью 20,3 узла. Яхта расположена в течение большей части года в прибрежном районе Фалиро в Афинах, Греция.

Яхта может разместить 24 гостя в 10 гостевых апартаментах с двумя VIP-люксами для владельца яхты. Люксы большие; каждый со своей ванной комнатой, гостиной и спальней с двуспальной кроватью. Экипаж яхты 55 человек.

Некоторые из удобств на борту включают в себя: кинотеатр, открытые бары, внутренний бассейн и джакузи на улице, места для принятия солнечных ванн и вертолетную площадку.

Аль Миркаб часто плавает в греческих морях, поскольку его владелец поклоняется греческим островам. Он считается одним из «чудес» судостроения и характеризуется арабской непрозрачностью каждого квадратного сантиметра. Мраморные полы покрыты некоторыми высококачественными персидскими коврами, в то время как картины Ван Гога и Пикассо украшают стены плавучего фешенебельного "семейного отеля".

Фото с сайта Новые Афины