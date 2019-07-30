Компания "Blackmed Maritime Ltd." выплатила зарплату морякам задержанного в порту Ростова-на-Дону теплохода "Vostok".

Зкипаж прекратил акцию протеста, сообщается на сайте Российского профессионального союза моряков, передает Интерфакс.

"В Ростове-на-Дону закончилась акция протеста на судне "Vostok". Компания "Blackmed Maritime Ltd." погасила задолженность перед моряками на сумму более $71 тысячи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после погашения долга на теплоход прибыл сменный экипаж, а предыдущий передал дела и покинул судно.

Теплоход "Vostok" (флаг Того) был задержан портовыми властями Ростова-на-Дону после обращения моряков. В заявлении экипаж указал на долги по зарплате, общий размер которых превышал $71 тысячу. Деньги должна выплачивать компания "Blackmed Maritime Ltd.". Последние несколько месяцев выплаты не производились.

Из-за невыплат зарплаты экипаж начал акцию протеста, в рамках которой заявил, что будет выполнять минимум работ на теплоходе, связанных с обеспечением жизнедеятельности судна и безопасности мореплавания.

В составе экипажа было 11 человек: десять россиян и одна гражданка Украины. Судно стоит в порту Ростова-на-Дону с 20 июня.