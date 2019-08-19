Компания в сфере недвижимости Airiston Helmi, в отношении которой в Финляндии уже год ведется расследование об отмывании миллионов евро, 19 августа продала свой первый объект. На очереди все остальные.

"Компания [Airiston Helmi] находится в процессе ликвидации и не может работать. <...> И сейчас идет продажа объектов. На самом деле сегодня состоялись первые сделки", – рассказал 19 августа "Фонтанке" адвокат Кари Уоти.

По его словам, финны – единственные покупатели на недвижимость, которую, по оценкам местных властей, россияне приобретали вблизи стратегически важных объектов. Уоти также подтвердил, что из-за расследования полиции банки Суоми закрыли счета компании. "Законы об отмывании денег стали настолько жесткими, что банки хотят быть осторожнее и предпочитают закрывать счета", – уточнил Уоти.

По словам адвоката, расчеты по сделкам с недвижимостью Airiston Helmi идут при посредничестве его юридической фирмы Kari Uoti из-за ограничений финансовых учреждений.

Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников – основатель известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг». Некоторые финские политики и медиа настаивают, что земли россияне скупали в стратегических целях. За время существования компания купила 15 объектов на архипелаге Турку. Полиция пока не сообщает, сколько денег, по их мнению, было отмыто, однако в ходе обысков было конфисковано 3 миллиона евро наличными. По делу были арестованы, а позже отпущены гражданин России и гражданин Эстонии.

Финская полиция ранее оценивала, что все следственные действия будут закончены летом этого года.