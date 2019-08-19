Администрация морских портов Украины обратилась с открытым письмом к премьер-министрУкраины Владимиру Гройсману, в котором озвучила пять основных требований к Кабмину, влияющих на развитие портовой отрасли.

Как пишет Центр транспортных стратегий, ссылаясь на АМПУ, необходимые для отрасли решения уже давно подготовлены к рассмотрению, но до сих пор не приняты правительством.

В частности, ГП АМПУ настаивает на принятии:

- Стратегии развития морских портов Украины до 2038 года.

- Финансового плана ГП "АМПУ" на 2019 год.

- Проекта постановления Кабинета министров Украины, который предусматривает уменьшение ставки дивидендов в госбюджет для государственных предприятий портовой отрасли, в том числе и ГП "АМПУ", с 90% до 50%.

- Проекта постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка проверки, взятия проб воды и проведения их анализа".

- Проекта постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 №451" о введении Морского окна (MaritimeSingle Window).

В АМПУ отметили, что от снижения ставки отчислений от прибыли предприятия в госбюджет с 90% до 50% и принятия финплана АМПУ на текущий год, который нужно было принять еще в конце прошлого года, а не в августе 2019-го, зависит реализация масштабных инвестиционных проектов в морских портах. Сейчас на одну гривну, которая вложена АМПУ в развитие портов, приходится до 5 гривен частных инвестиций. Среди крупнейших проектов, реализация которых оказалась под угрозой, - развитие портов Южный и Черноморск, задействованных в поставках дефицитного угля для отечественной энергетики, а также реализация совместных проектов с ведущими мировыми компаниями - такими, как китайская COFCO в Николаевском порту, французская СМА CGM и немецкая HHLA в порту Одесса.

Также, не имея инвестиционного ресурса, АМПУ заявляет, что не сможет обеспечить выполнение обязательств Украины перед Еврокомиссией по перепроектированию и проведению ОВОС проекта развития глубоководного судоходного хода "Дунай-Черное море", необходимого для повышения конкурентоспособности украинских портов на Дунае.

Что касается принятия Порядка взятия проб, то, как ранее писал ЦТС, правительство предпримет попытку утвердить его на следующем заседании - 21 августа. Порядок должен четко регламентировать действия экологов при отборе проб и проведении их анализа как в акватории, так и на судне: сроки отбора и анализа, места, где пробы могут отбираться, посуда, в которую отбираются пробы, объемы и т.д. Также этим порядком должны быть утверждены методики, которые применяются для проведения исследований, и регулируются вопросы лабораторий, которые уполномочены на проведение таких исследований.