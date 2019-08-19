За 7 месяцев 2019 года перевалка контейнеров в морских портах увеличилась на 20%

19:50 19.08.2019   Украина

За 7 месяцев 2019 года стивидоры в морских портах Украины переработали на 20% контейнеров больше, чем в прошлом году - до 545 803 TEU.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Перевалка импортных контейнеров выросла на 19,8% - до 265 659 TEU, экспортных - на 18,7%, до 259 232 TEU, транзитных - на 42,2%, до 20 912 TEU.

Переработку контейнеров осуществляли Одесский морской порт (66% совокупного контейнерооборота морских портов), морской порт Пивденный (21%), морской порт Черноморск (12,9%), специализированный морской порт (СМП) Ольвия и Ренийский морской порт (оба - менее 1%).

Одесский порт увеличил контейнерооборот на 9,3% - до 360 417 TEU. В том числе перевалка импортных контейнеров выросла на 6,1% - до 177 575 TEU, экспортных - на 11,7%, до 166 825 TEU, транзитных - на 23,8%, до 16 017 TEU.

Порт Пивденный нарастил контейнерооброт вдвое - до 114 545 TEU. В том числе перевалка импортных контейнеров выросла в два раза - до 57 521 TEU, экспортных - в 2,1 раза, до 52 129 TEU, транзитных - в 3,1 раза, до 4895 TEU.

Порт Черноморск увеличил контейнерооброт на 3,1% - до 70 756 TEU. В том числе перевалка экспортных контейнеров снизилась на 7,5% - до 40 220 TEU, транзитных - на 15,2%, до 165 TEU. Переработка импортных контейнеров выросла на 21,6% - до 30 536 TEU.

СМП Ольвия переработал 83 TEU против 289 TEU годом ранее. Ренийский порт переработал 2 TEU.

По данным АМПУ, переработка контейнеров в весовом выражении увеличилась на 19,1% - до 7,104 млн тонн, в количественном выражении - на 19,7%, до 346 412 штук.

Ранее ЦТС писал о том, что перевалка контейнеров в морских портах Украины за 5 месяцев 2019 года выросла на более 18%.



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