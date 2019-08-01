У січні-липні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 31%
|19:30 19.08.2019
|Украина
Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, будівельні матеріали та інші вантажі) по річці Дніпро у січні-липні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 31% — до 5,451 млн тонн.
Про це свідчать дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України, пишуть Порти Укрраїни.
Зокрема, обсяг перевезення зернових вантажів збільшився в 2,3 разу — до 2,2 млн тонн, металопродукції — на 34%, до 835,2 тис. тонн. Обсяг перевезення нафтопродуктів скоротився на 32% — до 21,9 тис. тонн, будівельних матеріалів та інших вантажів — на 5,7%, до 1,818 млн тонн. Перевезення контейнерів не здіснювалися.
Кількість суднопроходів по Дніпру скоротилася на 31%, або на 2609 суднопроходів — до 5775 суднопроходів.
За даними УкрРІС, обсяг перевезень основних вантажів по Дніпру у першому півріччі 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 41,7% — до 4,2 млн тонн.
Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, нафтопродукти, будівельні матеріали тощо) по річці Дніпро в 2018 році збільшився порівняно з 2017 роком на 22,4% ― до 9,905 млн тонн. Кількість суднопроходів по Дніпру збільшилася на 10,2%, або на 1664 суднопроходи ― до 16 390.
Ще на цю тему:
УЗ ограничила отгрузку зерна в порт Николаева
Импорт нефтепродуктов через порт Николаев значительно сократился
Херсонский речпорт перевалит партию силиката натрия в Италию
В январе-июле Одесский порт увеличил грузооборот на 14,1%
У січні-липні морпорти збільшили вантажообіг на 15,8%
У 2018-2019 маркетинговому році «Нібулон» збільшив експорт на 26,8%
До Еквадору вирушило перше судно з українською пшеницею