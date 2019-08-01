Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, будівельні матеріали та інші вантажі) по річці Дніпро у січні-липні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 31% — до 5,451 млн тонн.

Про це свідчать дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України, пишуть Порти Укрраїни.

Зокрема, обсяг перевезення зернових вантажів збільшився в 2,3 разу — до 2,2 млн тонн, металопродукції — на 34%, до 835,2 тис. тонн. Обсяг перевезення нафтопродуктів скоротився на 32% — до 21,9 тис. тонн, будівельних матеріалів та інших вантажів — на 5,7%, до 1,818 млн тонн. Перевезення контейнерів не здіснювалися.

Кількість суднопроходів по Дніпру скоротилася на 31%, або на 2609 суднопроходів — до 5775 суднопроходів.

За даними УкрРІС, обсяг перевезень основних вантажів по Дніпру у першому півріччі 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 41,7% — до 4,2 млн тонн.

Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, нафтопродукти, будівельні матеріали тощо) по річці Дніпро в 2018 році збільшився порівняно з 2017 роком на 22,4% ― до 9,905 млн тонн. Кількість суднопроходів по Дніпру збільшилася на 10,2%, або на 1664 суднопроходи ― до 16 390.