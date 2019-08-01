В оккупированном Крыму 11 пляжей закрыты для купания
|19:10 19.08.2019
|Крым
В Алуште, Севастополе, Феодосии, Бахчисарайском районе закрыты 11 пляжей для купания в результате несоответствия морских проб требованиям санитарных правил и нормативов.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационной структуры Роспотребнадзор по Крыму, пишет flot2017.
«Лидирует» Алушта – 7 закрытых пляжей в результате исследования морской воды за период с 9 по 16 августа и продления временного ограничения купания, второе место делят Феодосия и Севастополь – по 2 закрытых пляжа, замыкает тройку «лидеров» Бахчисарайский район – 1 закрытый пляж.
«За период с 09-16.08.19г. исследовано на микробиологические показатели – 472 пробы, на санитарно-химические – 376 проб, на паразитологические – 228 проб. По результатам исследований 9 проб не соответствовали требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (г. Алушта, г. Феодосия, Бахчисарайский район). По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания по 7-ми рекреационным зонам (5 - г. Алушта, 2 – г. Феодосия, 1 Бахчисарайский район). По состоянию на 16.08.19 постановления о временном ограничении купания действуют на 4-х зонах (2 – г. Алушта, 2 – г. Севастополь)», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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