В Болгарию прибыли украинские курсанты на катерах ВМСУ / Фото
|18:50 19.08.2019
|Украина
Учебные катера «Смела», «Новая Каховка» и «Чигирин» после вынужденной задержки в Турецком порту Гельджук осуществили переход в порт Варна Болгария. Варна - второй пункт назначения курсантского катерного похода.
Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, пишет flot2017.
Во время стоянки в Варне курсанты ВМСУ ознакомятся с учебным процессом и материальной базой Военно-морской академии имени Николы Вапцарова - старейшего высшего технического учебного заведения в Болгарии.
Напомним, курсанты Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Института ВМС и отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота НУ «Одесская морская академия» на учебных катерах «Новая Каховка», «Смела» и «Чигирин» вышли в море в рамках летней морской практики.
Морская практика продлится более двух недель, и за это время курсанты посетят иностранные порты - Гельджук (Турецкая Республика), Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария), пройдут пролив Босфор.
Курсанты во время похода пройдут вахты – рулевого, сигнальщика, радиометриста и тд., а также отработают различные корабельные боевые учения.
Будущие офицеры будут работать в соответствии стандартам НАТО, в частности, будут применять руководящие документы и требования, по которым работают корабли стран Североатлантического альянса.
Фото ВМСУ
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