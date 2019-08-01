Балуха в Москві немає: Адвокати не можуть знайти незаконно засудженого в РФ українця
|18:10 19.08.2019
|Крым
Російський адвокат Дмитро Дінзе повідомив про відсутність українського політв'язня Володимира Балуха у Бутирському слідчому ізоляторі (СІЗО №2) Москви і додав, що не може визначити місце розташування українця, якого раніше вивезли з російської колонії № 4 міста Торжок.
"Продовжуємо пошуки, не все так просто. Є тільки неперевірена і непідтверджена інформація, що він виїхав до Москви. Тому розповсюджувачів інформації про прибуття Балуха в Москву, за типом зуб даю, прошу не сприймати всерйоз", – написав Дмитро Дінз у понеділок, 19 серпня. в Facebook, повідомляє ZN,UA
"Етап ФСИНа відбувається під грифом ДСК. Тому, якщо людина на етапі, поки він не вийде на зв'язок, або ми самі його не знайдемо, перебуває в повній ізоляції", – додав адвокат.
Нагадаємо, що 16 серпня адвокат Балуха Ольга Дінз повідомила, що Балуха вивезли до Москви. Причини, по яким Балуха етапували до Москви, їй не відомі.
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