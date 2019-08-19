Россия начала строительство новой военной базы в Сирии / Фото

21:00 19.08.2019   Россия

В восточной Сирии появится новая российская военная база. 

Согласно информации, представленной изданием «Deir Ezzor 24», Россия приступила к развёртыванию своей военной базы рядом с городом Аль-Джалаа, сообщает ghall.com.

Сюда уже осуществляется транспортировка бронированной техники и размещается военный персонал. База может оказаться крупнейшей в восточной части Сирии. 

«Российские войска разгрузили военную технику и разместили персонал в городе для подготовки к созданию базы для своих подразделений», – сказано в сообщении «Deir Ezzor 24». 

Никаких официальных заявлений со стороны российских военных на этот счёт пока что не поступало, однако несколькими днями ранее стало известно о том, что в порт Тартуса прибыл российский военный корабль с находящейся на борту тяжёлой бронированной техникой. 

Ранее в результате авиаударов ВВС России по населенному пункту Хас в идлибской зоне деэскалации погибли 13 мирных жителей, еще не менее 20 получили ранения.

Фото с сайта ghall.com



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