В восточной Сирии появится новая российская военная база.

Согласно информации, представленной изданием «Deir Ezzor 24», Россия приступила к развёртыванию своей военной базы рядом с городом Аль-Джалаа, сообщает ghall.com.

Сюда уже осуществляется транспортировка бронированной техники и размещается военный персонал. База может оказаться крупнейшей в восточной части Сирии.

«Российские войска разгрузили военную технику и разместили персонал в городе для подготовки к созданию базы для своих подразделений», – сказано в сообщении «Deir Ezzor 24».

Никаких официальных заявлений со стороны российских военных на этот счёт пока что не поступало, однако несколькими днями ранее стало известно о том, что в порт Тартуса прибыл российский военный корабль с находящейся на борту тяжёлой бронированной техникой.

Ранее в результате авиаударов ВВС России по населенному пункту Хас в идлибской зоне деэскалации погибли 13 мирных жителей, еще не менее 20 получили ранения.

Фото с сайта ghall.com