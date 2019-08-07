Washington Examiner: Россия утроила численность своих войск в аннексированном Крыму

20:40 19.08.2019   Крым

В Департаменте внешней разведки Эстонии сообщили, что Россия утроила численность своих войск в аннексированном Крыму, готовясь к возможным новым вторжениям в Украину.

По данным Департамента внешней разведки Эстонии, Россия утроила численность своих войск в Крыму с момента незаконной аннексии полуострова, готовясь к возможным новым вторжениям в Украину, — сообщает Русс Рид в издании Washington Examiner, информирует enovosty.com/news.

В отчете Департамента внешней разведки Эстонии сообщается, что количество российских войск резко увеличилось, а в аннексированный Крым было перемещено большое количество бронетехники, артиллерии, самолетов и кораблей.

«Целью усиления российских войск является осуществление наступательных операций вглубь Украины в случае обострения конфликта и прибытия международной помощи в страну», — говорится в отчете. Также сообщается, что Россия увеличила численность своих войск в Крыму с 12 500 до 31 500 человек. Количество бронетехники возросло с 92 до 583 единиц, численность артиллерийских систем увеличилась с 24 до 162 шт, а количество самолетов возросло с 22 до 122 шт.

Первоначально российские войска вторглись в Крым с помощью «маленьких зеленых человечков». С тех пор их действия стали еще более агрессивными по отношению к Украине, поскольку их присутствие в регионе возросло. В ноябре 2018 года российский военно-морской флот и пограничники обстреляли украинские военные корабли, пытавшиеся пройти через Керченский пролив, взяв в плен украинских моряков.



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