Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан

20:20 19.08.2019   Молдова

Судьи Конституционного суда избрали в ходе тайного голосования председателя. Им стал Владимир Цуркан.

Председатель Конституционного суда избирается тайным голосованием сроком на три года большинством голосов судей. В качестве судьи, который будет выполнять функции председателя в его отсутствие, избрана Люба Шова, сообщает moldovanews.

Напомним, что 16 августа 2019 года новые судьи КС принесли присягу перед парламентом, президентом РМ и Высшим советом магистратуры.

Ранее Эдуард Абабей и Сергей Цуркан были назначены конституционными судьями решением Высшего совета магистратуры, 30 июля 2019 года, Люба Шова и Николае Рошка были назначены постановлением правительства 15 августа 2019 года, а Домника Маноле и Владимир Цуркан были назначены на эту должность постановлением парламента 16 августа 2019 года.



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