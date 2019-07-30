Судьи Конституционного суда избрали в ходе тайного голосования председателя. Им стал Владимир Цуркан.

Председатель Конституционного суда избирается тайным голосованием сроком на три года большинством голосов судей. В качестве судьи, который будет выполнять функции председателя в его отсутствие, избрана Люба Шова, сообщает moldovanews.

Напомним, что 16 августа 2019 года новые судьи КС принесли присягу перед парламентом, президентом РМ и Высшим советом магистратуры.

Ранее Эдуард Абабей и Сергей Цуркан были назначены конституционными судьями решением Высшего совета магистратуры, 30 июля 2019 года, Люба Шова и Николае Рошка были назначены постановлением правительства 15 августа 2019 года, а Домника Маноле и Владимир Цуркан были назначены на эту должность постановлением парламента 16 августа 2019 года.