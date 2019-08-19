СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
|18:30 19.08.2019
|Турция
МИД Сирии заявило в понедельник, 19 августа, о вторжении турецких войск.
В Дамаске заявляют, что турецкая бронетехника движется в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет армия режима Асада, передает ghall.com со ссылкой на Syria TV.
В Дамаске заявляют, что турецкая бронетехника движется в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет армия сирийского диктатора.
“Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна”, – говорится в заявлении.
В то же время издание Интерфакс со ссылкой на агентство ЭФЭ сообщает, что втоколонна из почти 30 транспортных средств, везущих оружие из Турции, остановилась в районе сирийского города Мааррет-эн-Нууман.
По данным агентства, причиной остановки стали авиаудары. Автоколонна, в которой, предположительно, было 25 автомобилей, двигалась по шоссе Дамаск-Алеппо, когда начался обстрел расположенного неподалеку района, отмечает агентство.
По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь вглубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.
По данным ряда СМИ, вооружение перевозится на бронетранспортерах.
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