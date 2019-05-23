Счетная палата РФ заявила о провале исполнения ФЦП оккупированных Крыма и Севастополя
|20:00 19.08.2019
|Крым
Счетная палата России сообщила о низком уровне исполнения расходов по федеральной целевой программе развития оккупированных Крыма и Севастополя в первом полугодии 2019 года.
Об этом говорится в докладе ведомства, передает Крыминформ.
«Исполнение расходов на уровне менее 25% (открытая часть) и ниже уровня за аналогичный период 2018 года осуществлено по пяти госпрограммам (электронная промышленность, Крым, ОПК, Северный Кавказ, фармацевтика)», – говорится в тексте доклада ведомства.
Отмечается, что в аналогичный период прошлого года уровень исполнения расходов по итогам первого полугодия был на уровне 31%, а в этом году – 21,6%.
Ранее на пресс-конференции в Симферополе вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов сообщил, что из запланированных по ФЦП 73,5 млрд рублей освоено 30 млрд рублей.
В конце прошлого месяца на совещании по реализации нацпроектов у премьер-министра РФ глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил доставшийся ему в наследство от предшественника провал сложностями в согласовании проектов и другими бюрократическими проволочками. Сам же Дмитрий Медведев отметил, что есть проблемы в управленческой сфере, и выразил надежду на то, что новому руководителю города удастся их решить, пишет российское издание.
В этом году Минэкономразвития России уже наказал Севастополь за неисполнение ФЦП, оштрафовав оккупационное правительство, которое возглавлял Дмитрий Овсянников, на 161 миллион рублей.
Напомним, в 2018 году из 24 объектов, которые следовало ввести в эксплуатацию в рамках ФЦП, введено только четыре, а программа была исполнена на 43%, считая исчезнувшие при строительстве КОС «Южные» 2 млрд рублей.
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