Счетная палата России сообщила о низком уровне исполнения расходов по федеральной целевой программе развития оккупированных Крыма и Севастополя в первом полугодии 2019 года.

Об этом говорится в докладе ведомства, передает Крыминформ.

«Исполнение расходов на уровне менее 25% (открытая часть) и ниже уровня за аналогичный период 2018 года осуществлено по пяти госпрограммам (электронная промышленность, Крым, ОПК, Северный Кавказ, фармацевтика)», – говорится в тексте доклада ведомства.

Отмечается, что в аналогичный период прошлого года уровень исполнения расходов по итогам первого полугодия был на уровне 31%, а в этом году – 21,6%.

Ранее на пресс-конференции в Симферополе вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов сообщил, что из запланированных по ФЦП 73,5 млрд рублей освоено 30 млрд рублей.

В конце прошлого месяца на совещании по реализации нацпроектов у премьер-министра РФ глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил доставшийся ему в наследство от предшественника провал сложностями в согласовании проектов и другими бюрократическими проволочками. Сам же Дмитрий Медведев отметил, что есть проблемы в управленческой сфере, и выразил надежду на то, что новому руководителю города удастся их решить, пишет российское издание.

В этом году Минэкономразвития России уже наказал Севастополь за неисполнение ФЦП, оштрафовав оккупационное правительство, которое возглавлял Дмитрий Овсянников, на 161 миллион рублей.

Напомним, в 2018 году из 24 объектов, которые следовало ввести в эксплуатацию в рамках ФЦП, введено только четыре, а программа была исполнена на 43%, считая исчезнувшие при строительстве КОС «Южные» 2 млрд рублей.