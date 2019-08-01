ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
|15:30 19.08.2019
|Армения
Военнослужащие российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения в составе подразделений совершили десантирование в район выполнения специальных задач на высокогорном полигоне Алагяз.
Переброску подразделений с полигона Камхуд выполняли экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ под прикрытием ударных вертолетов Ми-24П армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения, подразделения выполнили боевые стрельбы из стрелкового и специального оружия, гранатометов и минометов по огневым позициям и целям условного противника с учетом горной местности и применением баллистических поправок для стрельбы на жаркий климат.
Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» обеспечили прикрытие воздушного пространства от низколетящих целей, в том числе и беспилотных, а инженерные подразделения проделали проходы в условном минном поле для выдвижения основных сил ротной тактической группы.
В двустороннем РТУ принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.Военнослужащие российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения (РТУ) в составе подразделений совершили десантирование в район выполнения специальных задач на высокогорном полигоне Алагяз.
Переброску подразделений с полигона Камхуд выполняли экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ под прикрытием ударных вертолетов Ми-24П армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни.
По замыслу учения, подразделения выполнили боевые стрельбы из стрелкового и специального оружия, гранатометов и минометов по огневым позициям и целям условного противника с учетом горной местности и применением баллистических поправок для стрельбы на жаркий климат.
Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» обеспечили прикрытие воздушного пространства от низколетящих целей, в том числе и беспилотных, а инженерные подразделения проделали проходы в условном минном поле для выдвижения основных сил ротной тактической группы.
В двустороннем РТУ принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.
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