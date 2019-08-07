ЮВО: Войска химзащиты проведут учение по ликвидации последствий ЧС
|19:40 19.08.2019
|Россия
Специалисты соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, примут участие в учении по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.
В ходе мероприятия из состава соединения будут сформированы передовой отряд и отряд ликвидации последствий ЧС, которые совершат 200-километровый марш в район предполагаемой кризисной ситуаци, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По прибытии в назначенный район военнослужащие соединения выполнят задачи РХБ разведки, оценки обстановки после разрушений химически и биологически опасных объектов, проведут специальную обработку личного состава, вооружения, военной техники, обеззараживание участков местности.
Все задачи будут выполняться в условиях, максимально приближенных к боевым, с применением новейших образцов вооружения и военной техники, в частности – разведывательных химических машин РХМ-6, авторазливочных станций АРС-14КМ и др.
Всего на учение будет привлечено более 700 военнослужащих, задействовано более 150 единиц специальной техники.
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