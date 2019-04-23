Апеляційний суд арештував судно, яке постачало паливо для ЧФ РФ
|19:20 19.08.2019
|Крым
Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим на рішення Херсонського міського суду про відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт судна "Марія", яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ.
Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури АР Крим.
"Рішення Херсонського міського суду скасовано, на судно накладено арешт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 серпня у межах кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прокуратура АР Крим провела обшук в Херсоні на судні "Марія".
У червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вілга", як зазначається, поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.
13 серпня Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання Служби безпеки України і прокуратури АР Крим про арешт судна, яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Росії.
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