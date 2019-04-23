Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим на рішення Херсонського міського суду про відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт судна "Марія", яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури АР Крим.

"Рішення Херсонського міського суду скасовано, на судно накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня у межах кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прокуратура АР Крим провела обшук в Херсоні на судні "Марія".

У червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вілга", як зазначається, поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

13 серпня Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання Служби безпеки України і прокуратури АР Крим про арешт судна, яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Росії.