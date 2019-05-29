Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
|19:00 19.08.2019
|Азербайджан
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспием.
Об этом сообщает news.am со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
«Найден и поднят со дна моря «черный ящик» потерпевшего крушение в ходе ночных учебно-тренировочных полетов МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана», - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, в данный момент изучается техническое состояние «черного ящика» для расшифровки информации, содержащейся в памяти устройства. Кроме того, продолжаются работы по извлечению с морского дна фрагментов самолета.
24 июля во время ночных учебно-тренировочных полетов потерпел крушение и упал в Каспийское море самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. Военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 342 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса страны. Для расследования причин аварии создана следственная группа. К поиску самолета и пилота наряду с местными спасателями были привлечены турецкие специалисты и специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии ВМФ РФ.
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