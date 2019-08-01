Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения на полигоне Алагяз подвижным заградительным огнем не позволили условному противнику развернуться в боевой порядок в горах.

В ходе учения при поддержке расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами была обнаружена колонна военной техники «противника», по которой был нанесен подвижный заградительный огонь из всех видов артиллерийских орудий, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Стрельбы выполнялись как одиночными расчетами, так и в составе подразделений с отработкой комплекса нормативов, начиная с занятия огневых позиций, разведки и расчета координат целей, установки для стрельбы, завершая уничтожением условного противника и совершением противоогневых маневров.

В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.