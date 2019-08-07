Подводный коллектор починить не смогли. Канализация прямиком течет в бухту Севастополя
|18:20 19.08.2019
|Крым
Ремонт разорванного глубоководного коллектора в Голубой бухте оккупированного Севастополя откладывается и будет проведен 20 августа.
Как сообщил "и.о.заместителя губернатора города" Владимир Базаров, ранее провести работы мешали погода, сообщают Новости Крыма.
«По глубоководному выпуску — нам пока погода не позволяет доделать работу. Погружение на такую глубину запрещено при шторме выше 2 баллов. Хомут готов. Завершим завтра — прогнозируют штиль», — сказал он.
Как ранее сообщалось, 6 августа т.н. "врио губернатора города" Михаил Развожаев опубликовал на своей странице в Facebook фото разорванного коллектора и написал, что ремонт планируется завершить «16 августа, если погода не помешает».
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