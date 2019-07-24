В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду оккупированного Крыма

18:40 19.08.2019   Крым

Т.н. "депутат" Госдумы от оккупированного Крыма Руслан Бальбек призвал снять продуктовую блокаду Крыма со стороны Украины.

Бельбек считает, что фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины выражают свое недовольство из-за отсутствия торговли с Крымом. Об этом он заявил РИА Новости

"Фермеры Херсонщины откровенно злятся на президента Зеленского за недополученные сотни миллионов рублей прибыли, так как ожидали снятия продуктовой блокады в отношении Крыма. Поддержку аграриев юго-востока Украины Зеленский получил за обещания начать переговоры с Россией", — отметил "парламентарий". 

По словам Бальбека, в настоящее время в Херсонской и Николаевской областях "сельхозпродукция отличного качества продается за копейки и фермеры на все лады проклинают официальный Киев, который так и не разрешил им торговать с Крымом". 

Предатель подчеркнул, что аграрии украинского региона ожидали увеличения прибыли этим летом, а в итоге вынуждены фактически даром продавать свою продукцию. "Это не добавляет лояльности южноукраинского населения к президенту страны. Я бы сказал, что у украинских аграриев слезы наворачиваются на глаза при виде того, за какую цену им приходится отдавать свой товар, который они могли бы в разы дороже продать в Крыму. К тому же снятие продуктовой блокады стало бы лучшим примером народной дипломатии: в Крыму любят украинские продукты и возвращение их на крымский рынок было бы очень знаково и символично", — заключил Бальбек.

Напомним, 20 сентября 2015 года началась продовольственная блокада аннексированного Россией Крыма. 



Ще на цю тему:

19:20 07.08.2019
Половина проверенных точек продажи рыбы в оккупированном Крыму работает с нарушениями
16:40 07.08.2019
Севастопольские предприятия с начала года наловили почти 16 тысяч тонн "водно-биологических ресурсов"
16:30 07.08.2019
Из оккупированного Крыма в Китай отправили партию мороженого
19:10 01.08.2019
В оккупированном Крыму заявили о 700 официально выявленных нарушениях в организации питания детей
20:20 24.07.2019
Крымстат рассказал что подорожало и что подешевело в оккупированном Крыму
11:20 01.07.2019
В продуктах для больниц и детских учреждений Крыма обнаружили опасные бактерии
11:40 24.06.2019
В аннексированный Севастополь зашла российская материковая сеть
11:57 18.06.2019
Предприятия оккупированного Крыма задолжали миллиард рублей по ОМС и пенсиям
18:45 13.06.2019
В оккупированном Крыму стоимость набора продуктов "первой необходимости" выше, чем по России
19:15 07.06.2019
В Госдуме России назвали «незаконными» ограничения Booking при бронировании в Крыму
10:45 31.05.2019
Президент Литвы не посетит Россию, пока та не вернет Крым
10:01 22.05.2019
Оккупанты заявили, что объем экспорта продукции АПК Крыма с начала года составил 1,4 млн долларов
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
15:00 19.08.2019
Армения стала самым популярным зарубежным направлением среди россиян этим летом
14:41 16.08.2019
Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейх Катара / Фото
15:41 16.08.2019
Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:20 19.08.2019
МЗС Грузії висловило протест РФ через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією
17:41 16.08.2019
Грузія: окупанти посунули кордон на близько 100 метрів
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
10:40 19.08.2019
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
16:41 16.08.2019
Додон схвалив повернення Молдови до пропорційної системи виборів
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 19.08.2019
Россия начала строительство новой военной базы в Сирии / Фото
20:50 19.08.2019
Экипаж задержанного в Ростове-на-Дону теплохода "Vostok" получил зарплату
20:30 19.08.2019
Подозреваемая в отмывании миллионов евро российская фирма начала распродажу недвижимости в Финляндии
19:40 19.08.2019
ЮВО: Войска химзащиты проведут учение по ликвидации последствий ЧС
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
12:40 19.08.2019
Российский ракетный крейсер с сопровождением войдет в Средиземное море
08:30 19.08.2019
Аномальна злива у Стамбулі: затоплений Гранд-базар евакуювали / Відео
20:41 16.08.2019
У Туреччині сів на мілину екскурсійний катер, пасажирів евакуювали
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 19.08.2019
Washington Examiner: Россия утроила численность своих войск в аннексированном Крыму
20:10 19.08.2019
Администрация портов выдвинула выдвинула 5 требований к Кабмину Украины
20:00 19.08.2019
Счетная палата РФ заявила о провале исполнения ФЦП оккупированных Крыма и Севастополя
19:50 19.08.2019
За 7 месяцев 2019 года перевалка контейнеров в морских портах увеличилась на 20%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд