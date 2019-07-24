Т.н. "депутат" Госдумы от оккупированного Крыма Руслан Бальбек призвал снять продуктовую блокаду Крыма со стороны Украины.

Бельбек считает, что фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины выражают свое недовольство из-за отсутствия торговли с Крымом. Об этом он заявил РИА Новости.

"Фермеры Херсонщины откровенно злятся на президента Зеленского за недополученные сотни миллионов рублей прибыли, так как ожидали снятия продуктовой блокады в отношении Крыма. Поддержку аграриев юго-востока Украины Зеленский получил за обещания начать переговоры с Россией", — отметил "парламентарий".

По словам Бальбека, в настоящее время в Херсонской и Николаевской областях "сельхозпродукция отличного качества продается за копейки и фермеры на все лады проклинают официальный Киев, который так и не разрешил им торговать с Крымом".

Предатель подчеркнул, что аграрии украинского региона ожидали увеличения прибыли этим летом, а в итоге вынуждены фактически даром продавать свою продукцию. "Это не добавляет лояльности южноукраинского населения к президенту страны. Я бы сказал, что у украинских аграриев слезы наворачиваются на глаза при виде того, за какую цену им приходится отдавать свой товар, который они могли бы в разы дороже продать в Крыму. К тому же снятие продуктовой блокады стало бы лучшим примером народной дипломатии: в Крыму любят украинские продукты и возвращение их на крымский рынок было бы очень знаково и символично", — заключил Бальбек.

Напомним, 20 сентября 2015 года началась продовольственная блокада аннексированного Россией Крыма.