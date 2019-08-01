Штурмовики СУ-25СМ3 четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа совершили посадку на грунтовую дорогу рядом с трассой М 4 «Дон», а затем нанесли ракетный удар по полигону в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передает Крыминформ.

«Летчики штурмовой авиации ЮВО выполнили посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием. Затем, после пополнения горючего и боекомплекта, звено штурмовиков Су-25СМ3 совершило взлет и выполнило бомбометание по целям на авиационных полигонах, расположенных в Крыму и на Кубани», – говорится в сообщении.

Аэродром был оборудован рядом с федеральной трассой специалистами материально-технического обеспечения и инженерно-аэродромной службы армии ВВС и ПВО ЮВО. «Кроме того, подразделения охраны грунтового аэродрома, а также приданная группа армейского спецназа во время посадок самолетов защитила аэродром, отразив атаку диверсионной группы условного противника. Данные полеты необходимы для подготовки летчиков к посадке самолетов при отсутствии аэродромной сети, в том числе в сложных метеоусловиях», – добавили в пресс-службе.

С 6 по 16 августа 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа проводила масштабные учения с привлечением более 100 самолетов и вертолетов. В ходе учений было применено более 300 зенитных управляемых ракет, более 2,5 тысячи выстрелов зенитной артиллерии, около 100 авиационных средств поражения.