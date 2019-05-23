В оккупированном Севастополе нет желающих реализовывать проект стоимостью несколько млрд рублей

17:20 19.08.2019   Крым

Уже второй по счету электронный аукцион на определение генподрядчика строительства КОС «Южные» не состоялся. 

Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок, пишут Примечания.

Объявленный 1 августа 2019 года севастопольским "управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства" электронный аукцион по строительству канализационных систем признан не состоявшимся.

На эти работы было выделено 6 721 333 514 рублей, но никто так и не подал ни одной заявки на участие в торгах, о чем свидетельствует запись на сайте госзакупок: «По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки».

Ранее "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в фейсбук сообщал, что уже несколько компаний на электронной площадке активно уточняют условия техзадания и выражал надежду,  что на укцион выйдут серьезные исполнители. «Мы очень рассчитываем, что заявятся серьёзные компании, так как объект сложный и жизненноважный для города. Требования к опыту достаточно серьезные», — написал Развожаев в Facebook.

Он также заявил, что, учитывая печальный опыт с пропавшим авансом в 2 млрд рублей, критерии отбора участников ужесточат,  а будущий генподрядчик строительства КОС «Южные» получит очень маленький задаток. Розважаев пояснил, что если компания серьезная, с оборотными средствами, то аванс ей не нужен, а оплата должна быть по факту выполненных работ.

На строительство и реконструкцию КОС «Южные» и строительство очистных сооружений в Балаклаве Севастополю по линии ФЦП было выделено 6,8 млрд рублей. Победителем аукциона на проведение работ стало АО «Биотехпрогресс». В конце декабря 2017 года правительство уже бывшего губернатора Овсянникова перечислило питерскому подрядчику свыше 2 млрд рублей аванса в "ОФК-Банк", как выяснилось позже – без необходимого казначейского сопровождения, с массой нормативных нарушений. 16 апреля Центробанк отозвал у банка лицензию, и авансовый платеж "завис". "Биотехпрогресс", который уже начал расчистку стройплощадки, оказался без денег, необходимых для дальнейшего строительства.

С тех пор КОС "Южные" стоят полуразрушенными: работает только цех грубой решеточной очистки стоков, фильтрующий палки и тряпки, огромный поток нечистот выходит в море в районе Голубой бухты неочищенным.

10 июня "экс-губернатор" Дмитрий Овсянников анонсировал аукцион на заключение повторного контракта по строительству очистных сооружений.



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В оккупированном Севастополе нет желающих реализовывать проект стоимостью несколько млрд рублей
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