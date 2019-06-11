В Ялте чиновников из оккупационной горадминистрации уличили во взяточничестве
|17:00 19.08.2019
|Крым
В оккупированной Ялте сотрудниками полиции проведена серия задержаний должностных лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по оккупированному Крыму, пишут Новости Крыма.
В Ялте сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по оккупированной Ялте в результате серии оперативных комбинаций разоблачили нескольких должностных лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.
В рамках ранее возбужденного уголовного дела собрана доказательственная база и задержаны двое служащих "департамента муниципального контроля, оккупационной администрации Ялты, которые подозреваются получении денежного вознаграждения за выявленные нарушения земельного законодательства, правил благоустройства и торговли. В частности, полицейские задокументировали факт вымогательства взятки в размере 220 тысяч рублей от собственника торгового объекта, расположенного в ялтинском поселке Форос.
Ранее, 13 августа, сотрудниками полиции были задержаны двое посредников, причастных к передаче части взятки должностным лицам оккупационной администрации Ялты за непривлечение к ответственности нарушителей земельного законодательства. В отношении злоумышленников сотрудниками ГСУ СК РФ по оккупированному Крыму было возбуждено уголовное дело с квалификацией «Посредничество во взяточничестве».
Мероприятия, проводимые совместно сотрудниками УЭБиПК УМВД России по оккупированной Ялте и следственного отдела по Ялте ГСУ СК РФ по оккупированному Крыму, продолжаются.
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