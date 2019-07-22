Две российские станции мониторинга, предназначенные для обнаружения ядерной радиации, замолчали вскоре после взрыва на полигоне возле Северодвинска.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, передает группа Информационное сопротивление.

Данный факт вызвал опасения у международных наблюдателей о том, что российское правительство пытается скрыть доказательства аварии.

Лассина Зербо, глава Организации по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, сообщила изданию The Wall Street Journal в электронном письме, что через два дня после взрыва на станциях мониторинга в Кирове и Дубне возникли «проблемы с коммуникацией и сетью».

Ранее сообщалось, что Агентство по радиации и ядерной безопасности Норвегии (DSA) зафиксировало повышение радиационного фона после ЧП на полигоне Минобороны под Архангельском 9 августа.