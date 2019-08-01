Командно-штабная тренировка по управлению силами началась на Черноморском флоте страны-агрессора.

Об этом сообщилf пресс-служба Минобороны России.

"В понедельник (19 августа - ред.) в соответствии с ранее утвержденным планом на Черноморском флоте началась совместная командно-штабная тренировка, в ходе которой отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове", - сказал Рулев.

Он отметил, что к тренировке привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части Морской авиации ЧФ.