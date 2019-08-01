ЮВО: Российские военные начали очередные учения в оккупированном Крыму
|16:20 19.08.2019
|Крым
Командно-штабная тренировка по управлению силами началась на Черноморском флоте страны-агрессора.
Об этом сообщилf пресс-служба Минобороны России.
"В понедельник (19 августа - ред.) в соответствии с ранее утвержденным планом на Черноморском флоте началась совместная командно-штабная тренировка, в ходе которой отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове", - сказал Рулев.
Он отметил, что к тренировке привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части Морской авиации ЧФ.
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