Апеляційний суд розгляне скаргу прокуратури АРК на відмову в арешті танкера MRIYA

16:00 19.08.2019   Крым

Апеляційний суд Херсонської області в понеділок, 19 серпня, розгляне апеляційну скаргу прокуратури АРК на відмову в арешті танкера MRIYA.

Танкер заходив в закриті України порти окупованого Криму, поставляв паливо для Чорноморського флоту РФ і підозрюється в контрабанді нафтопродуктів, повідомляється на Telegram-каналі прокуратури АРК відомства, передає Центр журналістських розслідувань.

«Апеляційний суд Херсонської області о 11:30, сьогодні, 19 серпня 2019 року, розгляне скаргу прокуратури АР Крим на рішення Херсонського міського суду про відмову арешту судна, яке поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ», – йдеться в повідомленні.

10 серпня в порту Херсона українські правоохоронці проводили обшук на судні MRIYA, яке в порушення закону заходило в закриті України порти окупованого Криму, поставляло паливо для Чорноморського флоту РФ і підозрюється в контрабанді нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою VILGA, поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Танкер MRIYA знаходиться складеному Моніторингової групою фонду «Майдану закордонних справ» і порталу BSNews «чорному списку» морських суден, які після окупації Криму Росією відвідували закриті Україною порти окупованого Криму. Згідно їх бази даних, в 2015 році судно, тоді під назвою VILGA (прапор Росії, IMO: 9109811), тричі заходило в порт Севастополя для доставки нафтопродуктів на головну нафтобазу Чорноморського флоту РФ в Сухарній балці: 11 травня, 1 червня і 26 червня.

13 серпня Херсонський міський суд відмовився заарештовувати судно MRIYA.

14 серпня прокуратура АРК оскаржила рішення Херсонського міськсуду. В СБУ заявили, що «справа на контролі».

15 серпня стало відомо, що судно-порушник MRIYA вийшло з порту Херсона в нейтральні води Чорного моря.

Судновласники танкеру MRIYA пов’язані зі структурами, близькими Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна і лідера партії «Опозиційна платформа – За життя».



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