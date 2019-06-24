Новейший тральщик «Иван Антонов» направляется в оккупированный Севастополь
|15:40 19.08.2019
|Крым
Новейший морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора «Иван Антонов» совершает переход в оккупированный Севастополь после участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крыминформ.
«Новейший морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» совершает переход с Балтийского флота в основной пункт базирования Черноморского флота город-герой Севастополь. Во время нахождения в городе Санкт-Петербург экипаж корабля принял участие в главном военно-морском параде. В настоящее время корабль находится в Северном море и направляется в пролив Ла-Манш для дальнейшего выхода в Атлантический океан», – говорится в сообщении.
Для корабля это первый межфлотский переход, в ходе которого экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль. В ходе морского перехода экипажу тральщика предстоит выполнить ряд корабельных учений в соответствии с предназначением.
Первый серийный морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» построен на Средне-Невском судостроительном заводе, спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является новым поколением кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении современное оборудование, гидроакустические станции, телеуправляемые и автономные подводные аппараты для уничтожения различных типов морских мин.
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