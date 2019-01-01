Армения стала самым популярным зарубежным направлением среди россиян этим летом
|15:00 19.08.2019
|Армения
Первое место среди зарубежных направлений второе лето подряд занимает Армения: в среднем 8,5% всех купленных авиабилетов приходится именно на эту страну.
Грузия, несмотря на приостановку прямого авиасообщения с Россией, осталась в десятке самых популярных зарубежных направлений у россиян этим летом, однако в тройку лидеров вместо нее вышли Италия и Турция.
Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, подготовленного для ТАСС.
Италия и Турция, которые годом ранее занимали пятое и десятое место соответственно, также оказались среди лидеров . При этом ранее в топ-3 также входила Грузия, прямое авиасообщение с которой было приостановлено с 8 июля 2019 года. В этом сезоне Грузии удалось удержаться на пятом месте рейтинга "благодаря крупному туристическому потоку в июне", отмечается в исследовании.
В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия. При этом из топ-10 выбыли Молдавия и Украина.
В летнем сезоне, как и годом ранее, по количеству проданных авиабилетов лидировали российские направления. Первое место занимает Москва, за ней идет Санкт-Петербург, а на третьей позиции Сочи.
"В прошлом году в топ-10 городов, куда куплено больше всего авиабилетов, попали Самара и Екатеринбург, где проходили матчи чемпионата мира по футболу. В 2019 году эти города опустились на свои привычные места, но все равно остаются в двадцатке популярных направлений для летних поездок", - отмечается в исследовании.
Что касается курортных регионов, чаще всего этим летом жители России летали в Краснодарский край (Сочи второй год подряд занимает третье место рейтинга, Краснодар - пятую строку) и оккупированный Крым.
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