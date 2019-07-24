Сухогруз "Волгодон" снялся с мели на реке Дон в Ростовской области
|14:40 19.08.2019
|Россия
Севший в воскресенье, 18 августа, на мель на реке Дон сухогруз "Волгодон" продолжил свой путь.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, пишет ИНтерфакс.Юг.
"В 23:50 на 3157 км реки Дон сухогруз "Волгодон 5038" самостоятельно снялся с мели и продолжил движение", - говорится в пресс-релизе.
Сухогруз "Волгодон 5038" с грузом пшеницы сел на мель утром в воскресенье, 18 августа, в Ростовской области на 3157-м километре на реке Дон.
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