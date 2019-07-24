Севший в воскресенье, 18 августа, на мель на реке Дон сухогруз "Волгодон" продолжил свой путь.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, пишет ИНтерфакс.Юг.



"В 23:50 на 3157 км реки Дон сухогруз "Волгодон 5038" самостоятельно снялся с мели и продолжил движение", - говорится в пресс-релизе.



Сухогруз "Волгодон 5038" с грузом пшеницы сел на мель утром в воскресенье, 18 августа, в Ростовской области на 3157-м километре на реке Дон.

