Британское правительство ввело поправку в приказ об экспортном контроле продукции двойного назначения.

Согласно документу, c 14 августа 2019 года в Россию запрещено поставлять подводные аппараты, сопутствующие технологии и программное обеспечение. Это связано с тем, что Россия развивает свои возможности в обнаружении подводных кабельных систем, в подключении к ним и к их уничтожению. Российские отраслевые эксперты в беседе с изданием Mil.Press дали свою оценку событию.

Алексей Шматков, технический директор компании Marine Geo Service, которая серийно производит телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) легкого рабочего класса, рассказал, что запрет на поставку британского оборудования не критичен, и на место европейских поставщиков придут компании из Юго-Восточной Азии.

"Судя по списку в приложении к приказу, они запретили вообще все. Только свинцовый балласт, наверное, еще можно купить. Но я не могу сказать, что рынок держится на британцах. Другие поставщики их заменят. Американцы производят то же самое, норвежцы. Там, правда, тоже санкции. Есть Юго-Восточная Азия: Сингапур, Южная Корея, Китай. Китай имеет очень хорошие позиции. Например, есть британская компания SMD (Soil Machine Dynamics Ltd - ред.), которая производит подводных роботов. Она принадлежит китайской компании CRRC. Поэтому, если понадобится, китайцы все сделают", – рассказал специалист.

Владислав Занин, официальный представитель компании "Океанос", разрабатывающей морских роботов и подводное оборудование, рассказал корреспонденту Mil.Press, что запрет на поставку скажется в первую очередь на той британской технике, которая уже приобретена.

Специалист рассказал, что в России применяют достаточно много британских ТНПА, например, Falcon и Tiger компании Saab Seaeye, Comanche компании Sub-Atlantic. Эксплуатанты этих систем испытают сложности при ремонте, потому что заказать запчасти напрямую у производителя не получится.

Из ситуации есть два выхода: производить детали самостоятельно при помощи реверс-инжиниринга или искать других поставщиков. В первом случае пользователи несут большие эксплуатационные затраты, но при этом обретают компетенции в области этих самых комплектующих.

В случае с другими поставщиками, по словам Владислава Занина, тоже нет особой проблемы. На первый план снова выходят производители из Юго-Восточной Азии.

"На всех британских аппаратах, которые поставлялись в Россию, стояла гидроакустика английской компании Tritech. Гидролокаторы кругового, бокового, секторного обзора, профилографы, альтиметры, – перечислил специалист. – Как только появились проблемы с поставками в Россию из-за санкций, немедленно были задействованы аналогичные ресурсы из Южной Кореи. Их продукция обладает сопоставимыми характеристиками: и техническими, и финансовыми".

Владислав Занин также подчеркнул, что российские производители играют не последнюю роль на рынке.

"Рынок комплектующих для морской робототехники потихоньку растет. В том числе и российский рынок. Появляется предложение по всем чувствительным технологиям. У нас в "Океаносе" идет отработка систем оптической беспроводной связи, которая для мира уникальна. Кроме нас такими технологиями обладают только англичане, компания Sonardyne. Есть производители качественной российской гидроакустики. Также в нашей стране отличные решения в области бесплатформенных инерциальных навигационных систем".

О технологиях подводной навигации автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) корреспонденту Mil.Press рассказал Алексей Торопков, директор по развитию компании "Гиролаб". Компания разрабатывает бесплатформенные инерциальные навигационные системы в том числе для АНПА. По словам Алексея Торопкова, Великобритания не очень известна среди специалистов по навигационным системам для подводных аппаратов.

"Инерциальными технологиями, высокоточными – на базе волоконно-оптических гироскопов с замкнутым контуром и кольцевых лазерных гироскопов – владеют США, Франция, Китай, Россия. Именно высокоточные БИНС применяются для автономной навигации АНПА. О каких-либо достижениях Великобритании в таких разработках мне не известно", – рассказал эксперт.

Специалисты считают, что российский рынок может успешно развиваться, "если на отечественные технологии будет спрос".