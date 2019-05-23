Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане

14:00 19.08.2019   Азербайджан

Добыча нефти на сухопутном азербайджанском блоке месторождений «Мурадханлы-Джафарли-Зардаб» будет увеличена до 1 тысячи баррелей в сутки до начала 2020 года.

Об этом сообщил генеральный директор канадской компании Zenith Energy Андреа Каттанео, пишет Вестник Кавказа.

Каттанео отметил, что больших затрат наращивание добычи в таком объеме не будет.

«Закончив углубление C-37, мы через 15 дней перейдем к C-30. Затем вместе с азербайджанской госкомпанией SOCAR мы выберем точное местоположение скважины ZEN-1, на что будут очень влиять результаты бурения на скважинах C-37 и C-30», - изложил он ближайшие планы компании на разработку месторождения «Джафарли».

Контракт на разработку блока месторождений был подписан между SOCAR и Zenith Energy в марте 2016 года. В совместном предприятии канадской компании принадлежит 80%, срок контракта – 25 лет.



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