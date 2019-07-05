Оккупанты передают севастопольский Следком в подчинение Крыму

13:40 19.08.2019   Крым

Сотрудники Следственного комитета, которые работают в оккупированном Севастополе, будут напрямую подчиняться Симферополю. 

Поскольку следственное управление СК, образованное в городе-герое в марте 2014 года, прекращает своё существование. Об этом сказано в данных ЕГРЮЛ России, сообщают Примечания.

Согласно этим сведениям, происходит реорганизация главного следственного управления Следкома по Республике Крым «в форме присоединения к нему других юридических лиц», а именно следственного управления СК по Севастополю, которое «прекратит деятельность после реорганизации», пишет российское издание.

Решение о слиянии двух ведомств в одно принято Москвой в июле этого года, уже в начале августа началась реорганизация. Её в Симферополе уже считают свершившимся фактом — пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым уже именует своё ведомство «главным следственным управлением Следственного комитета по оккупированным Крыму и городу Севастополю».

Сейчас следственным управлением Следкома по Севастополю руководит Юрий Редькин — он в статусе исполняющего обязанности начальника этого ведомства. В декабре прошлого года начальник следственного управления Виктор Танифа ушёл на пенсию. А главное следственное управление по Республике Крым сегодня возглавляет Михаил Назаров, который руководит этим ведомством с марта 2014 года.

Ранее управление Росгвардии по оккупированному Севастополю было присоединено к главному управлению Росгвардии по "Республике Крым". Кроме того, Симферополю подчиняются севастопольские подразделения управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю, управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю, управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю и других федеральных органов исполнительной власти.



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